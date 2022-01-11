Emeklilerin tepkisi büyüyor

Aylıklarına ek zam bekleyen milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı. Geçim sıkıntısından dert yanan emekliler sokaklara çıkmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurların Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını, emeklilerin taban maaşının 2 bin 500 TL’ye çıkarıldığını duyurmuştu. Ancak milyonlarca emekliye ek zam yapılmaması hayal kırıklığı meydana getirdi.

artıgerçek’in haberine göre, Emekliler yapılan zammı kabul etmediklerini belirterek, “Seçimin ayak sesleri geliyor. Bizim taleplerimizi programına koymayan, seçim beyannamesinde taleplerimize imza atmayan hiçbir partiye bizim taleplerimizi programına koymayan, seçim beyannamesinde taleplerimize imza atmayan bir partiye emeklilerden oy gitmeyecektir” diyor. DİSK Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz, iktidarın emeklilere yönelik açıkladığı zam oranının kabul edilemez olduğunu, emekli maaşının alt sınır olarak asgarî ücretle eşitlenmesi gerektiğini belirterek, “İktidar yüzde 66 zam verdik diyerek, rakamlarla oyun oynayarak emekli maaşlarını 2 bin 500 lira olarak açıkladı. Bugün bu rakamlarla bir kişinin bile hayatını sürdürmesi imkânsız. Bizim için bu rakamlar yok hükmündedir. Bundan sonraki süreçte mutlaka bu ücretlerin revize edilmesi, bizim söylediğimiz doğrultuda yenilenmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyor.

Haber Merkezi