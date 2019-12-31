En-Nedvi: Bediüzzaman büyük âlim

Bediüzzaman’dan “ince duygulara sahip, zeki ve kavrayışlı bir zât” diye bahseden Hindistanlı âlim Ebu’l Hasan en-Nedvî’yi 20. vefat yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

Hindistan’ın meşhur âlimlerinden Ebu’l-Hasan en-Nedvi, Hindistan’ın yetiştirdiği en önemli İslâm âlimlerinden biridir. Ebu’l-Hasan en-Nedvi, 1914 yılında Hindistan’ın Uttar Paradeş eyaletinde, seyit soyundan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Daha çok küçük yaşlarda babası Abdülhay el-Hasani ile birlikte dini eğitimine başladı.Nedvî tebliğ, ilmî toplantı ve konferanslar, üyesi olduğu kuruluşların faaliyetleri çerçevesinde Avrupa ve Amerika kıtaları da dahil olmak üzere çeşitli ülkelere seyahatlerde bulunmuş, ilki 1956’da olmak üzere Türkiye’yi de çeşitli zamanlarda ziyaret etmiştir.Tebliğle birlikte Arap milliyetçiliği, Batıcılık, ahlaki gerileme ve israf konuları üzerine özellikle durdu ve Müslümanların bunlara karşı çok dikkatli olması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.

“Risale-i Nurlardan bütün Müslümanlar istifade etmeli”

Ebu’l Hasan en-Nedvî, 3. Bediüzzaman Sempozyumuna gönderdiği tebliğinde, Bediüzzaman’dan “ince duygulara sahip, zeki ve kavrayışlı bir zât” “zengin düşünce, olaylara nüfuz edici bakış açısı ve isabetli görüş sahibi” diye bahsediyor. Nedvî, “Güçlü ifade ve keskin deliller” le imansızlıkla ve kavmiyetçilikle mücadele ettiğini, ülkenin şartlarına uygun en ideal bir davet metodu geliştirdiğini, dinî ruhun yeniden canlanması için var gücüyle gayret ettiğini ve bunda da son derece başarılı olduğunu, böylece tarihin mecrasını değiştirdiğini, genel irtidada doğru hızla koşan ülkenin yönünü bu acı istikametten dine döndürdüğünü söylüyor. Ebu’l Hasan Ali En-Nedvi, onun eserlerini tetkik ettiğini şöyle ifade eder: “Bediüzzaman, asrımızın en büyük İslam âlimlerinden birisidir. Eserlerini devamlı okuyorum. Bilhassa Arapça olanlarını. İstifade ediyorum. Bediüzzaman’ın eserlerinden bütün Müslümanlar istifade etmelidir.”Ebû’l-Hasan en-Nedvî, 31 Aralık 1999’da vefat etti. Bu vesileyle Nedvi’yi vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.