Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düştüğünü söyledi.
Türkiye'de şu anda bin kilometre bisiklet yolunun bulunduğunu kaydeden Erdoğan, 2023'te bunun 4 bin kilometreye çıkarılacağını belirtti.
AA