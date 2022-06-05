‘Erdoğan kazanamaz’ diyenler önde

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Mayıs 2022 anketinden bir bölüm paylaştı.

Ankette vatandaşlara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?” sorusu yöneltildi. Ankette katılımcıların yüzde 46’sı Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda seçimi kazanacağını belirtti. Yüzde 49 ise kazanamayacağını söyledi. Anket sonucuna göre, Erdoğan kazanamaz diyenlerin yaklaşık 3 puan önde olduğu görüldü. Aynı sorunun partilere göre dağılımında ise MHP’li seçmenin yüzde 13’ü, AKP’li seçmenin ise yüzde 8.7’si ‘Erdoğan kazanamaz’ diyor.

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.