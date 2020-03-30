Erdoğan: Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından “Millete Sesleniş” konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Salgının ilk günlerinden itibaren Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tedbirleri pek çok ülkeden daha erken aldık"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlık altyapımız, gerek personel gerek ilaç ve malzeme gerekse yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır."

Mevcut hastanelerimizi güçlendirme yanında, yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıldığını belirten Erdoğan, "Kovid-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi, hamdolsun, pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik." dedi.

"Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yok"

Aşama aşama ilave tedbirlerin de yürürlüğe sokulduğunu söyleyen Erdoğan, gıda konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, tüm temel gıda maddelerini kendisi ürettiği için, hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir."

"Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemini ayakta tutmak"

Erdoğan, salgın sürecinde en önemli hususlardan birinin sağlık sistemimizi ayakta tutmak olduğunun altını çizerek, "Sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç imkanlarını ne kadar yüksek oranda mücadeleye tahsis edersek, o derece etkili baş edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, acil olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemeleri çağrısında bulundu.

"Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez"

Şehirler arası seyahate getirilen kısıtlamaları hatırlatan Erdoğan, "Gerekirse, şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri (sınırlandırma) devreye sokabiliriz. " diye konuştu.

"Üretimini sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız. Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmenin tek yolu, her birimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir. Vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacaktır. Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esnafımızın hem nisan, mayıs, haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik. Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, nisan, mayıs ve haziran ayları için de ücret almıyoruz. Sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz."

"Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz"

"Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

"Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum"

Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarından, hayırseverlerden beklediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."