Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Demirtaş Öcalan’a hesap verecek” açıklaması terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan’ı meşrulaştırma olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gözleri İmralı-Edirne cezaevi hattına çeviren PKK lideri Abdullah Öcalan ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını söyleyerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” şeklindeki açıklamasının ardından Ankara’daki siyasî kulislerde bu ifadelerin ne anlama geldiği tartışılıyor.

Hukuk devleti inkar ediliyor

Erdoğan’ın sözlerini hukuki açıdan değerlendiren emekli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, açıklamanın “hukuken izah edilemeyeceğini” kaydediyor. Anayasanın 104. maddesine göre devletin başı olan Cumhurbaşkanı’nın anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etmekle görevli olduğunu hatırlatan ceza hukukçusu Türkaslan, şunları söylüyor: “Konuşmaya göre bir siyasî partinin eski genel başkanı, silâhlı terör örgütü kurup yönetmekten mahkûm olmuş, cezası infaz edilmekte olan kişiye hesap verecektir. Hukuk devletinde bireyler yargıya hesap verirler. Birisinin, bir başkasına hesap vereceğini söylemek Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu inkâr etmektir.”

Hukuk içinde izahı yok

Türkaslan, hukuk devletinde kişinin kişiye hesap vermesinin söz konusu olamayacağını da ifade ederek, DW Türkçe’ye şu değerlendirmeyi yapıyor: “Hesap soracak olan kişi PKK terör örgütünün lideri olmaktan mahkûmdur. Bu kişiyi hesap verilecek, hesap sorar konuma getirmek terör örgütü liderini meşrûlaştırmak, legalize etmektir ki bunun hukuk içinde izahı yoktur.” PKK ile çatışma sürecini sonlandırmak amacıyla demokratik açılım adı altında 2009 yılında başlayan çözüm süreci 2014 yılında yasalaştırılmıştı. 2015’te sonlandırılan sürecin akıbetiyle ilgili taraflar birbirini suçluyor.

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İllegal siyaset alanı oluşturuyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmralı söylemine tepki göstererek, “İmralı’dan gelen mektupla seçime gitmeye çalışıyorsanız bunlar beyhude!” dedi. Davutoğlu, Erdoğan’ın sözlerini “Parti kapatmalarla meşru siyaseti daraltmaya çalışan Erdoğan, Edirne ile İmralı arasında hiyerarşi kurarak illegal siyaset alanı oluşturma gayretinde!” şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi