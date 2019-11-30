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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Erdoğan: TANAP bir barış projesidir

30 Kasım 2019, Cumartesi 15:39
Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP Projesi’nin Avrupa bağlantısının, Edirne’nin İpsala ilçesindeki açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun bir barış projesi olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı törende kürsüye çıkan Erdoğan şunları söyledi:

“Ülkelerimiz ve bölgemiz adına gerçekten tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. TANAP Azerbaycan Gürcistan Türkiye güzergahından Avrupa’ya bağlanıyor. Bunun, bölgesel bir proje, barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. Haziran 2012’den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için gerçekten büyük çaba sarf ettik. İçeriden ve dışarıdan özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP’ı planlandığı şekilde ilerlettik. Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir. TANAP’la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür.”

‘Bunların bağırmasıyla sondaj gemilerimizi çekmeyiz’

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili uluslararası kamuoyunun yönelttiği eleştirilere değinen Erdoğan, “Bunların bağırıp çağırmasıyla Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerimizi çekecek değiliz. Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir” dedi.

Libya’yla mutabakat sağlandı

Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda birilerinin hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalıştığını, şantaj diline başvurduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Libya ile Akdeniz’de mutabakat sağlandı. Anlaşma yapıldı. Diğer ayakları da uygulamaya girecek. Libya’yı tehdit etmeye başladılar, anlaşma uygulanacak.“

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Aliyev hattın açılışını yaptı.

20 il, 67 ilçeden geçiyor

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye’ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise Avrupa’ya gönderilecek. TANAP’ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

7.5 milyar dolara mal olan TANAP’ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ’nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin yüzde 30, BP’nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.’nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

Etiketler: Erdoğan, TANAP, proje, barış
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