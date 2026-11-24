Cumhurbaşkanlığı'nda çalışmaları süren emeklilere yönelik refah payı ve seyyanen zam düzenlemesi, aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yaş ve prim gün sayısının esas alınacağı kanun teklifi, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 20 Aralık'tan sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına ve ek iyileştirmelere çevrildi. AK Partili yetkililerden edinilen bilgilere göre, emeklilere refah artışı sağlanmasına yönelik alternatifli çalışmalar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam ediyor.

Yaş ve prim gün sayısı esas alınacak

1 Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon artışına ek olarak gündeme gelen refah payı veya seyyanen zam seçeneklerinde "adalet" kriteri ön planda tutulacak. Yetkililer, artış miktarının belirlenmesinde emeklilerin yaşı ve prim gün sayısının dikkate alınacağını vurguluyor.

Konuya dair değerlendirmede bulunan yetkililer, "Tüm yaş gruplarına aynı miktarda artış yapılamaz. Prim gün sayısı da adaleti sağlamak açısından çok önemli. 3 bin 600 prim gününden emekli olmuş biriyle 7 bin 200 prim gününden emekli olan biri aynı artışı alamaz, aynı olması doğru değil" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ve kök aylık düzenlemesi

Hazırlanacak kanun teklifinde, halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yönelik önemli bir adım da yer alacak:

En düşük emekli maaşına enflasyon oranında yapılacak artış, kök maaşlara yansıtılacak.

Kök aylığı, enflasyon artışıyla belirlenecek yeni taban aylığın altında kalan emeklilerin maaşları yasal düzenlemeyle aynı seviyeye tamamlanacak.

Ortaya çıkacak aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak.

Gözler 20 Aralık sonrasında

Düzenlemenin yasalaşma takvimi, Meclis'teki bütçe maratonuna göre şekillenecek:

27 Kasım: 2027 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanacak ve çalışmalara bir hafta ara verilecek.

2027 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanacak ve çalışmalara bir hafta ara verilecek. 7 - 20 Aralık: Bütçe kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız görüşülecek.

Bütçe kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız görüşülecek. 20 Aralık sonrası: Aralık ayının ikinci veya üçüncü haftasında Meclis'e sunulup komisyonda görüşülmesi beklenen emekli düzenlemesi, bütçe maratonunun bitimiyle birlikte Genel Kurul gündemine gelecek.

SPK Kanunu'nda hapis cezası düzenlemesi yolda

Öte yandan AK Parti Grubu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) değişiklik öngören taslak çalışmaları da sürüyor. Piyasa bozucu eylemlere yönelik idari para cezalarının artırılması, hapis cezası getirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini içeren teklifin yıl başından önce Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. SPK'nın görüşlerinin alınacağı taslak hakkında muhalefet partilerinin de bilgilendirileceği öğrenildi. (ANKA)