Ekonomist yazar Alaattin Aktaş, Hazine verilerine göre Kasım 2026-Ekim 2027 döneminde ödenecek iç borç faizinin ilk kez 3 trilyon lirayı aşacağına dikkat çekti.

Faize günde 10 milyar TL

Bir yıllık faiz yükünün 3 trilyon 72 milyar liraya ulaşacağını belirten Aktaş, “Bu bir yıllık dönemde doları ortalama 56 lira varsaysak, tam 55 milyar dolarlık bir ödemeden söz ediliyor demektir” dedi.

Faiz ödemelerinin en yüksek seviyeye Temmuz 2027’de ulaşacağını belirten Aktaş, bu ayda 639 milyar lira, nisanda 488 milyar lira, ocakta ise 439 milyar lira faiz ödeneceğini aktardı.

Faiz ödemelerinin anaparayı aşmasının ilk kez yaşanmadığını hatırlatan Aktaş, “Yıllık ödemede dönem dönem anapara daha fazla olabiliyor, dönem dönem faiz” dedi. Vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi gerektiğine işaret eden Aktaş, artan faiz yükünü “Ödenecek bu borç vatandaştan ‘Yol, su, elektrik’ götürüyor” sözleriyle değerlendirdi.