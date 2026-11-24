Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu’nun ABD ile İran arasında yeni bir gerilimi kaldıramayacağını belirterek, iki ülkeyle de müzakere sürecini yeniden canlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile stratejik diyaloğun Katar’ın ilişkilerinde temel öneme sahip olduğunu ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bölgedeki gerilimin tırmanmasının önlenmesi gerektiğine işaret eden Al Sani, Katar’ın hem İran hem de ABD ile temaslarını sürdürdüğünü kaydetti. Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmişti. Katar, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimlerde aktif arabulucu rolü üstleniyor. AA

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.