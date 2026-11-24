Almanya’nın Köln şehrindeki Ford fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler 24 saatlik uyarı grevine gitti. Türk çalışanların da yoğun katılım gösterdiği eylem sebebiyle fabrikada üretim aksadı.

Almanya'nın sanayi devlerinden Ford'un 1930 yılından bu yana üretim yaptığı Köln tesislerinde, ücret artışı ve çalışma şartları konusunda uzlaşma sağlanamaması krize yol açtı. Alman metal işçileri sendikası IG Metall öncülüğünde başlatılan 24 saatlik uyarı grevi, fabrikadaki üretim hattını durma noktasına getirdi.

Sendika yüzde 5 zam ve istihdam güvencesi istiyor

Müzakere masasından sonuç çıkmaması üzerine eylem kararı aldıklarını duyuran IG Metall, 12 aylık yeni sözleşme dönemi için çalışanlara ve çıraklara yüzde 5 oranında maaş zammı talep ediyor. Sendikanın öne çıkan diğer talepleri ise şöyle:

Düşük ücretli ve yarı zamanlı çalışanların haklarının iyileştirilmesi,

Tatil ve Noel ikramiyeleri ile mevcut kazanımların korunması,

Fabrikaların geleceğine ve istihdamın korunmasına yönelik bağlayıcı taahhütler verilmesi.

İşverenin teklifi yetersiz bulundu

İşveren kanadının sunduğu teklif ise sendika tarafından kabul görmedi. İşveren tarafı, 2027 yılının ortasında tek seferlik bir ödeme yapılmasını ve ancak 2028 yılının ortasından itibaren yüzde 1,3 oranında ücret artışı uygulanmasını teklif ediyor. Çalışma saatleri de taraflar arasındaki bir diğer anlaşmazlık başlığı olarak öne çıkıyor.

Almanya genelinde eylemler büyüyor

Grev kararıyla işveren üzerindeki baskıyı artırarak müzakereleri yeniden başlatmayı hedefleyen IG Metall, eylemlerin ülke geneline yayıldığına dikkat çekti. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz cuma günü Almanya çapında 100’den fazla iş yerinde toplam 151 bin çalışan iş bırakma eylemine katıldı. (ANKA)