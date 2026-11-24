TMSF eski Daire Başkanı Abdullah Güzeldülger, fon vurgununda denetim sistemlerinin bilinçli olarak devre dışı bırakıldığını öne sürerek, Borsa İstanbul’un yıllarca süren manipülasyonlara göz yumduğunu savundu.

TMSF Finansman ve Tahsilat eski Daire Başkanı ve ekonomist Abdullah Güzeldülger, Türkiye’de gündeme gelen fon vurgununa ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

YouTube’da yayınlanan Fatma Aydın Ataş’ın “Gürültüsüz Gazetecilik” programına konuk olan Güzeldülger, yaşananların yalnızca denetimsizlikle açıklanamayacağını belirterek, devlet kurumlarının manipülasyonları tespit edebilecek imkânlara sahip olmasına rağmen harekete geçmediğini ileri sürdü.

Denetimsizlik değil, göz yumma

Denetim sistemlerinin manipülasyonları tespit edebilecek şekilde kurulduğunu belirten Güzeldülger, “Aslında bir denetimsizlik yok; bütün sistemler her şeyi yakalayacak şekilde kurulmuş. Ama nasıl çakarlı arabayla trafikte ihlal yaptığınızda size ceza yazılmıyorsa burada da benzer bir durum var” ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul’un manipülasyonları yakalayabilecek algoritmalara sahip olduğunu vurgulayan Güzeldülger, şöyle devam etti: “Siz bugün Borsa İstanbul’da üç arkadaş toplansanız ve bir şirkette manipülasyon yapsanız, sistem sizi ertesi gün yakalar ve hemen cezanızı keser. Ama burada ne hikmetse bu arkadaşlar sistematik olarak 3-4 yıl boyunca manipülasyonlarını yapıyorlar, fakat Borsa İstanbul bunları hiç yakalamamış; yani radarlarını kapatmış. Dolayısıyla burada suça iştirak hali var.”

İhmal değil, kasıt var

Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Güzeldülger, “Nasıl bir şey bu? Kediye ciğeri teslim etmek gibi bir şey. Yani burada garip bir şey var; aymazlıktan ya da denetimsizlikten bahsetmek mümkün değil. Sehven yapılmış bir şey yok, bu bile isteye soygun” dedi. Soruşturmaların henüz kurum başkanlarına uzanmadığına dikkat çeken Güzeldülger, “Şu ana kadar mesele kurum başkanlarına sirayet etmedi, sadece BDDK ve SPK’daki yöneticilerle sınırlı kaldı” ifadelerini kullandı.

“Bazı şahıslar dokunulmaz kılınıyor”

Devlet tecrübesinden hareketle bazı yöneticilerin korunduğunu öne süren Güzeldülger, “Eğer bulunduğunuz konumda size verilen ama yapmamanız gereken bazı talimatları yerine getiriyorsanız, bu size zaman içerisinde korunaklı bir alan da oluşturuyor. Dolayısıyla yarın sizi herhangi bir şeyden dolayı sorgulamaya ve soruşturmaya tabi tuttuklarında, sizin de söyleyeceğiniz bir şeyler oluyor” dedi. Bu durumun bazı isimlere dokunulmazlık sağladığını savunan Güzeldülger, “Anladığım kadarıyla bu konular bazı şahısları dokunulmaz kılıyor. Ama ben eninde sonunda bunlara da dokunulması gerektiğini, dokunulmazsa bu meseleye farklı anlamlar yüklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konularda yalnız olmadıkları anlamı çıkar” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi