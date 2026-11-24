Türkiye ve İran, süresi Temmuz ayında dolan doğal gaz alım anlaşmasını 5 yıl daha uzatma kararı aldı. BOTAŞ'ın EPDK'ya yaptığı lisans uzatma başvurusuyla birlikte, İran'dan yıllık 10 milyar metreküp gaz ithalatı 2032 yılına kadar mevcut şartlarla devam edecek.

Türkiye ile İran arasında 2001 yılında yürürlüğe giren ve 25 yıllık süresini Temmuz ayında tamamlayan doğal gaz tedarik anlaşmasında yeni dönem resmen başladı. İki ülke arasında yürütülen müzakereler sonucunda anlaşmanın süresinin 5 yıl daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı. Lisans süresi 2032'ye kadar uzatıldı Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) arasındaki uzlaşmanın ardından resmi süreç tamamlandı. BOTAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurarak İran'dan doğal gaz ithalatına ilişkin lisans süresini 18 Nisan 2032 tarihine kadar uzattı. Fiyat formülü ve miktarda değişiklik yok Yeni dönem anlaşmasında ticari şartlar korundu. Buna göre: Türkiye, İran'dan boru hattı üzerinden yılda 10 milyar metreküp doğal gaz ithal etmeyi sürdürecek.

Anlaşmadaki mevcut fiyat formülü ve teslimat miktarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Türkiye'nin doğal gaz ithalatında İran'ın yeri Doğal gaz ihtiyacının büyük bölümünü boru hatları (Rusya, İran, Azerbaycan) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG - başta ABD olmak üzere) yoluyla karşılayan Türkiye, tedarik güvenliğini uzun vadeli anlaşmalarla destekliyor. EPDK'nın 2025 yılı doğal gaz piyasası raporuna göre Türkiye'nin ithalat verileri şu şekilde gerçekleşmişti: Tedarikçi Ülke İthalat Sıralaması Pay / Miktar Detayı Rusya 1. Sıra %36,27 pay ile en büyük tedarikçi Azerbaycan 2. Sıra Boru hattı tedarikinde ikinci sırada ABD 3. Sıra LNG ithalatında ilk sırada İran 4. Sıra 7,7 milyar m³ ve %13,2 pay Not: Türkiye'nin 2025 yılı toplam doğal gaz ithalatı, bir önceki yıla göre %11,73 artarak 58,4 milyar metreküp seviyesine ulaşmıştı. (ANKA)

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