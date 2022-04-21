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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

EYT’lilere yapılan, hukuksuzluk

21 Nisan 2022, Perşembe 01:09
ÜZERİNDEN 22.5 YIL GEÇTİ. EYT’LİLERE SÖZLER VERİLDİ, AMA HEPSİ UNUTULDU. ONLARA YAPILAN HUKUKSUZLUĞA ARTIK SON VERİLMELİ.

YAŞ ŞARTI KALDIRILMALI

 Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun: “Devletin kafası karışık. Bir gün ‘formül arıyoruz’ diyorlar, öbür gün ‘gündemimizde yok.’ Hukuk devleti isek formül tek: Hukuksuz uygulamaya son vermek. 4447 sayılı yasadaki yaş şartını getiren ek maddeyi kaldırmak.”

HUKUKî GÜVENİLİRLİK ZEDELENDİ

“Devlet sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir kılmak için aktüeryal denge hesabını yapar ve emeklilik yaşını yeniden belirleyebilir. Ama hukukî güvenilirliği zedelemeden. Değiştirilen kural sadece değişiklik sonrası sigortalı olanlara uygulanmalıydı.”

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EYT’lilere yapılan, hukuksuzluk

TDV Başkanı Salih Uzun, EYT’lilerin haklarının verilmemesi ile ilgili “Hukuk devleti isek formül tek: Yapılan hukuksuz uygulamaya son vermek” dedi.

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, “EYT gündemimizde yok” dediğini hatırlatarak, “Siyasiler söz verdiler. Söz verenler sözlerini unuttu. Şimdi devletin kafası karışık. Bir gün ‘formül arıyoruz’ diyorlar, öbür gün ‘gündemimizde yok.’ Hukuk devleti isek formül tek: Yapılan hukuksuz uygulamaya son vermek. 4447 sayılı yasadaki yaş şartını getiren ek maddeyi kaldırmak” dedi. EYT meselesini gündemde tutmanın hukuk güvenliğini savunmak olduğunu ifade eden Salih uzun,  “Devletler elbette sosyal güvenlik sistemlerini sürdürülebilir kılmak için aktüeryal denge hesabını yaparlar ve emeklilik yaşını yeniden belirleyebilirler. Tek şartla… Hukuk devletleri bunu hukuki güvenilirliği zedelemeden yaparlar” ifadelerini kullandı.

Çok büyük sorunlar yaşıyorlar

EYT meselesinin, 8.9.1999’da başladığını 4447 sayılı yasayla, devletin vatandaşına “Şimdiye kadar sana verdiğim sözden vaz geçtim. Emeklilik şartlarını değiştirdim. Senle sözleşme yaptığımda yaş şartı aramıyordum ama artık arıyorum” dediğini söyleyen Uzun, “Dediğim gibi, devlet elbette böyle bir düzenleme yapabilir. Ancak yeni değiştirdiği kuralı sadece değişiklik sonrası sigortalı olanlara uygulasaydı bu hukuka uygun olurdu” dedi.  Emeklilikte yaşa takılanların ciddi sorunlar yaşadığını da dile getiren Salih Uzun, “Ne emekli olabiliyor ne de çalışabiliyorlar. Devlete göre emekli olmak için çok genç, şirketlere göre ise çalışmak için çok yaşlı. 22 buçuk yıl geçti. Zaten çok sayıda insan daha çok çalışarak / daha çok bekleyerek emekli oldu”  şeklinde konuştu.

Ahmet Terzi - ANKARA

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