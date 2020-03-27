Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin il sağlık müdürleri ile toplantı yaptıklarını, corona virüs tehdidine karşı tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürleriyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı. NTV

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