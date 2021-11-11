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11 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fatih Aydın da tutuklandı

11 Kasım 2021, Perşembe 14:00
Türkiye'ye iade edilen Fatih Aydın'ın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıkla yargılandığı ana dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

1,5 yıllık süren takip sürecinde neler yaşandı?

 

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Altı tutuksuz sanığın katıldığı duruşmada bir müşteki de hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Fatih Aydın'a iddianamedeki suçlamaları hatırlatarak, savunmasını aldı.

Fatih Aydın suçlamaları kabul etmezken, Mehmet Aydın da ağabeyinin beyanlarını doğruladı.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak Fatih Aydın'ın tutuklanmasını istedi.

Mahkeme, Fatih Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

Çiftlik Bank sistemine ilişkin açılan 3 ayrı davada, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 4 bin 449 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

AA

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