İSRAİL MÜLTECİ KAMPLARINA YAPTIĞI BASKINLARDA FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEYE DEVAM EDERKEN, ERDOĞAN NEW YORK’TA NETANYAHU İLE BİR ARAYA GELİP “ORTAK PROJELER”İ GÖRÜŞTÜ.

“İstişarelerimiz hayırlı olsun”

Görüşmenin ardından X sosyal medya platformundaki resmî hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

İsrail’le ortak çalışmalar

İletişim Başkanlığı: “Erdoğan, kabulde Türkiye'nin İsrail’le enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirtti.” Aynı gün İsrail mülteci kamplarını basarak 5 Filistinliyi daha katletti.

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Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü

İsrail’in Filistin’e saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu ile New York’ta görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere geldiği New York’ta ikili temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu’na hitap eden Erdoğan, akşam saatlerinde de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya geldi. Görüşme BM genel merkezinin hemen karşısındaki Türkevi binasında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya platformundaki resmi hesabından bir paylaşımda bulunarak, “BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Ortak çalışmalar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da görüşmenin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

‘Verimli işbirliği’

İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan’la görüşmesine dair bir paylaşımda bulundu. Netanyahu, Erdoğan’la el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile görüştüm. İki ülke arasındaki bağlar giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etme kararı aldık. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Terörist grupların İstanbul’da İsrailli turistlere zarar vermeye yönelik kötü niyetli girişimlerini engelleyen ve böylece hayat kurtaran güvenlik kuruluşları arasındaki verimli işbirliği için Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettim. Yakında tekrar biraraya gelme konusunda mutabık kaldık.”

Ölü sayısı 5’e yükseldi

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki Cenin ve Akbet Cebr mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladığı bildirilmişti. Cenin Mülteci Kampı son yıllarda İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail basınında sıkça, “eşek arısı kovanı”, “terörist kuluçkası” şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Haber Merkezi