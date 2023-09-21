"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü

21 Eylül 2023, Perşembe 00:15
İSRAİL MÜLTECİ KAMPLARINA YAPTIĞI BASKINLARDA FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEYE DEVAM EDERKEN, ERDOĞAN NEW YORK’TA NETANYAHU İLE BİR ARAYA GELİP “ORTAK PROJELER”İ GÖRÜŞTÜ.

“İstişarelerimiz hayırlı olsun”

Görüşmenin ardından X sosyal medya platformundaki resmî hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, “Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

İsrail’le ortak çalışmalar

İletişim Başkanlığı: “Erdoğan, kabulde Türkiye'nin İsrail’le enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirtti.” Aynı gün İsrail mülteci kamplarını basarak 5 Filistinliyi daha katletti.

***

Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü

İsrail’in Filistin’e saldırıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu ile New York’ta görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere geldiği New York’ta ikili temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu’na hitap eden Erdoğan, akşam saatlerinde de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya geldi. Görüşme BM genel merkezinin hemen karşısındaki Türkevi binasında gerçekleşti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan X sosyal medya platformundaki resmi hesabından bir paylaşımda bulunarak, “BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Ortak çalışmalar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da görüşmenin ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi” ifadelerine yer verildi. 

‘Verimli işbirliği’

İsrail Başbakanı Netanyahu, Erdoğan’la görüşmesine dair bir paylaşımda bulundu. Netanyahu, Erdoğan’la el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşarak, şunları yazdı: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile görüştüm. İki ülke arasındaki bağlar giderek güçleniyor. Ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etme kararı aldık. İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. Terörist grupların İstanbul’da İsrailli turistlere zarar vermeye yönelik kötü niyetli girişimlerini engelleyen ve böylece hayat kurtaran güvenlik kuruluşları arasındaki verimli işbirliği için Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür ettim. Yakında tekrar biraraya gelme konusunda mutabık kaldık.”

Ölü sayısı 5’e yükseldi

İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki Cenin ve Akbet Cebr mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdüğü, 30 Filistinliyi de farklı derecelerde yaraladığı bildirilmişti. Cenin Mülteci Kampı son yıllarda İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. İsrail basınında sıkça, “eşek arısı kovanı”, “terörist kuluçkası” şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü

    İstanbul’un barajları küçülüyor

    Galatasaray, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı

    İş birlikleri olacak

    Çalışma şartlarımız ağırlaşıyor

    Bizi daha zor günler bekliyor

    Kıdem tazminatı iş güvencemizdir gasp edilemez!

    İktidara oy veren seçmen de feryat ediyor

    Fındık fiyatı yeniden gözden geçirilmeli

    Kılıçdaroğlu: Bizi dış güçlere şikâyet etmiş

    Ekonomik kriz yuva dağıtıyor

    Papa: Dünya nükleer savaşın eşiğinde

    Ek MTV tahsilatı yüzde 20,8’de kaldı

    Mülâkatın hiçbir izahı yok

    Bizi daha zor günler bekliyor

    Koca: Endişe edilecek bir şey yok

    Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edildi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni grupların silah bırakmasıyla Karabağ'daki antiterör operasyonunu durdurduk

    Milli Takım'da Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suç örgütleri ve siyaset
    Genel

    Filistinliler katledilirken Netanyahu ile görüştü
    Mikail YAPRAK

    Basının gözbebeği Yeni Asya
    Ahmet BATTAL

    Kral Musk ve prens XYZ
    M. Latif SALİHOĞLU

    Faiz ile dövizin kıskacında
    Süleyman KÖSMENE

    Falcıların hakkaniyeti var mıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Hatalar mihenge vurularak düzeltilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünya barışı, İslâm’ın hakikatleriyle mümkün
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.