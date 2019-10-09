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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat ile ilgili Akar'dan açıklama

09 Ekim 2019, Çarşamba 11:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Hava Harp Okulu’na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı. 

"Komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip ediyoruz"

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, şunları söyledi:

"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız."

AA

Etiketler: akar, suriye, harekat
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