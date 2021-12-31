Fiyatlar roket hızıyla arttı, paraşütle bile inmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık Pazartesi günü açıkladığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” sistemi sonrasında dolar 11 lira seviyelerine kadar geriledi.

VOA Türkçe’ye konuşan tüketiciler bu durumun hala etiket fiyatlarına yansımadığı görüşünde. İşletmeci Bülent Meral, kamunun ve özel sektörün dolar kurunun artışıyla birlikte hızlı bir şekilde fiyatları arttırdığına dikkat çekerek, “Özel sektörde zaten dolardaki artışa göre hızlı bir karar alınma durumu oldu ve hemen fiyatlar arttı. Keza devlet kurumlarında da özellikle akaryakıta, elektriğe, suya ve doğalgaz fiyatlarına artışlar hemen yansıdı. Döviz kurunun inmesiyle birlikte bunlarda bir fiyat indirimi görmüyoruz. Bu da demek oluyor, kamu kurumlarında bile indirim olmadığına göre özel sektörden böyle bir indirim beklemek hayal. Yani roket hızında arttı fakat paraşütle bile inmedi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi