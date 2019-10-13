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Fuat Oktay, açıklamaları nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı kınadı

13 Ekim 2019, Pazar 10:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları nedeniyle kınadı.

Oktay, twitter üzerinden yayınladığı mesajda, 'diyalog ve diplomasi' çağrısı yapan Akıncı'yı 'esefle kınadığını' belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Akıncı'nın görüşlerinin Kıbrıs Türkleri'nin görüşünü yansıtmadığına inandığını vurguladı.

Fuat Oktay, "Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" mesajı yayınlayan KKTC Cumhurbaşkanı için şu ifadeleri kullandı:

"Barış Pınarı Harekatı'nın bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan kahraman ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye’de verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır. Akıncı’nın cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum".

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyada yayınladığı mesajda, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadesini kullanmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fuat Oktay, Mustafa Akıncı, kınama
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