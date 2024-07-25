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Teröristin, Satılmışlar Meclisinde ayakta alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı daha vurdu!

25 Temmuz 2024, Perşembe 14:40
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi.

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İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları dün Gazze'de 60'dan fazla noktaya hava saldırısında bulundu. İsrail askerlerinin ayrıca 50'den fazla noktada altyapıyı yok ettiğini paylaşıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, Han Yunus bölgesinde, biri kadın 5 İsrailli esirin cesedine ulaştığı ve bunları ülkeye getirdiğini duyurdu.

Netanyahu, dün ABD Kongresine hitap etmiş, konuşmasında Gazze'de sivil can kayıplarının düşük olduğunu, burada açlık yaşanmadığına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Netanyahu'nun konuşması onlarca defa ayakta alkışlanarak kesilmişti.

⁠İsrail, Han Yunus'ta bir eve saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, kentin doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında ölen 4 kişi ile olayda yaralananlar hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları da kentteki Gizan Neccar Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında ölen ve yaralananların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli öldü.

 

AA

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