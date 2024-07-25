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26 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

CHP sözcüsünün skandal sözlerine tepki

25 Temmuz 2024, Perşembe 23:55
CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in; kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiği ile ilgili okunan Cuma hutbesinden bahisle ‘saçmalık’, ‘hadsizlik’ gibi açıklamaları büyük tepki çekti.

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in basın toplantısında geçen cuma günü okunan cuma hutbesi hakkında sarf ettiği yanlış sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Diyanet söz konusu açıklamada, “Cuma hutbesinden bahisle ‘saçmalık’, ‘hadsizlik’ gibi nitelemeler ve gelişigüzel ifadelerle incitici bir üslupla değerlendirmek, başta ibadet bilinciyle cuma hutbelerini dinleyen vatandaşlarımız olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın mensuplarını derinden yaralamıştır” ifadelerine yer verildi.

Ayette açıkça ortaya konulmuştur

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu Cuma hutbeden bahisle, “Kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine’ dair bir şeyler saçmalamış” demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında ise Müslüman kadın ve erkeklerin davranışları ve kıyafeti hususunda Kur’an-ı Kerim’in Ahzab Suresi (59) ve Nur Suresi (30-31) ayetlerinin ve Hazreti Muhammed’in konuyla ilgili hadislerinin açıkça ortaya konulduğu ifade edilmişti.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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