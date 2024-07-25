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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Etiyopya'daki heyelanda ölü sayısı 500'e çıkabilir! Çıplak elle kazı yapıyorlar!

25 Temmuz 2024, Perşembe 14:18
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 500'e yükselebileceğini duyurdu.

OCHA'dan yapılan açıklamada, pazar günü ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 257 kişinin öldüğü, yaralanan 12 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği bildirildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının yerel yetkililer, Etiyopya Kızılhaç Derneği ve halkın desteğiyle devam ettiği aktarılan açıklamada, ekipman yetersizliği nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çıplak elle ve küreklerle kazı yapmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, en az 15 bin kişinin halen heyelan riski olan bölgelerde yaşadığı uyarısı yapılarak "Heyelan riski olan bölgede 5 yaş altı en az 1320 çocuk ile 5 bin 293 hamile ve emziren kadın bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

AA

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