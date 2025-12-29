"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

"Futbolda bahis" soruşturmasında 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

29 Aralık 2025, Pazartesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 26 şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bazı şüphelilerin yakınlarının, hastane önünde bekledikleri görüldü.

Soruşturma

Başsavcılıkça, 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Gözaltına alınanlar

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

