G7 zirvesi yarın Fransa'da başlıyor

G7 ülkelerinin liderleri yarın Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde bir araya gelecek.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenecek 45. G7 Zirvesi yarın başlayacak.

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Zirve, yarın akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderler onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Liderler, zirvenin ikinci gününde "Uluslararası Ekonomi/Ticaret ve uluslarası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "Eşitsizlikle mücadele" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.

Zirvenin üçüncü gününde ise "İklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar" ve "Dijital dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Liderlerin zirvede ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Zirveye, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi.

Zirve pazartesi günü liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.