Gelecek Partisi, Süleymani suikasti ile ilgili açıklama yaptı

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki bütün aktörlerin sağduyu ve sorumluluk içinde hareket etmelerini, karşılıklı intikam girişimlerinden uzak durmalarını, mazlum ve masum insanlarımızı daha da ağır felaketlerle karşı karşıya bırakabilecek adımlardan kaçınma sorumluluğu içinde olmalarını bekliyoruz" denildi

ABD tarafından Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nden açıklama geldi.

Parti adına konuşan Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım, "Ülkemiz ve insanlarımız için tarihen büyük bir anlam ve önemi de bulunan dost Irak'ın, üçüncü ülkelerin bir hesaplaşma, çatışma ve mücadele alanına dönüştürülmesi kaygılarımızı artırmaktadır" dedi.

Amerika'nın, İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi şehit etmesiyle ilgili olarak konuşan Yardım, "Ülkemiz ve insanlarımız için tarihen büyük bir anlam ve önemi de bulunan dost Irak'ın, üçüncü ülkelerin bir hesaplaşma, çatışma ve mücadele alanına dönüştürülmesi kaygılarımızı artırmaktadır" dedi ve şunları ekledi:

"Son dönemde İran ve ABD arasında yaşanan, Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle yeniden en üst düzeye ulaşan gerilim de endişelerimizi artıran, ortak bölgemizin hassas ve kırılgan olan güvenlik ve istikrar ortamını daha da olumsuz etkileyecek gelişmeler olmuştur.

Bölgemizdeki bütün aktörlerin sağduyu ve sorumluluk içinde hareket etmelerini, karşılıklı intikam girişimlerinden uzak durmalarını, mazlum ve masum insanlarımızı daha da ağır felaketlerle karşı karşıya bırakabilecek adımlardan kaçınma sorumluluğu içinde olmalarını bekliyoruz. Türk halkı her zaman olduğu bugün de Irak halkının yanında bulunmakta, acılarını paylaşmakta ve yeni yılın ilk günlerinde oluşan bu gergin ortamın biran önce yerini huzur, istikrar ve barışa bırakmasını arzu etmektedir."