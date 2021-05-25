Gergerlioğlu: Yeni çıkış yolları arıyorum

Vekilliği düşürülüp tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevi günlerini anlattı.

Ankara Sincan Cezaevi’nde tutulan Gergerlioğlu, “Cezaevinde disiplinli bir hayat yaşamaya çalışıyorum. İnsana ve sağlığa aykırı bir ortam olduğu için sağlığıma dikkat etmeye ve spor yapmaya çalışıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Sabah yürüyüşü ve haber programlarıyla beraber kahvaltımı yapıyorum. Sonra kitap okuyorum, ardından öğle yemeği ve sonrasında ya günlük yazıyorum ya makale ya şiir yazıyorum. Kitap yazma düşüncem var. Sınırlı da olsa TV kanallarından siyaseti takip etmeye çalışıyorum. İki gazeteye aboneyim. Sosyal medyadan mesajlar göndererek vekilliğimi devam ettirmeye çalışıyorum. Yeni çıkış yolları üzerine düşünüyorum. Akşam yemeği sonrası kapılar kapanıyor ve dar, iç alanınızda yaşamınızı devam ettiriyorsunuz. Çok mektup geliyor. Onları okuyor ve cevaplıyorum. Velhasıl 24 saat yine bana yetmiyor” dedi.