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1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gıda denetimlerinde 21 milyon lira ceza kesildi

31 Mayıs 2024, Cuma 20:26
Ankara Valiliği, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla 41 bin 403 işletmenin denetime tabi tutulduğunu, Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletmenin denetlendiği, alınan 1389 numunenin 176’sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı ifade edildi.

 

AA

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