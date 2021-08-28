CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal girdi maliyetlerindeki yükselişin gıda fiyatlarını da büyük oranda artırdığını belirterek, “Çarşı-pazar yangın yerine döndü. Tarımsal girdi maliyetlerindeki artış önlemezse, gıda enflasyonunun önüne geçilemez” dedi.

Resmî verilere göre tarımsal girdi maliyetlerinin bir yıl içine yüzde 27,65 oranında arttığına dikkat çeken Gürer, “Oysa çiftçi, resmî verilerin en az iki katı girdi artışları ile ne yapacağını şaşırmış durumda” dedi. Gürer, bu şartlar altında tarımsal üretimde kalan çiftçi sayısının da her geçen yıl biraz daha azaldığını belirtti. Gübre fiyatlarının almış başını gittiğini söyleyen Gürer, “Üretici gübre kullanımını bu sebeple kısıyor ve verimin de buna bağlı olarak önemli ölçüde azalması bekleniyor. Verimin azalması, o ürünle ilgili fiyat artışına neden oluyor, bunun sonucu olarak da gıda enflasyonu arttığı için bu olumsuzluktan tüketici de en az üretici kadar negatif yönde etkileniyor” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi