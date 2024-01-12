GÜNEY AFRİKA’NIN İSRAİL’E KARŞI AÇTIĞI SOYKIRIM DAVASI LAHEY’DEKİ ULUSLARARASI ADALET DİVANINDA BAŞLADI.

Arap Birliği'nden Güney Afrika'ya "tam" destek

"İsrailli Bakan'ın açıklamaları temelsiz ve hiçbir değeri bulunmuyor"

'Güney Afrika İsrail'e açtığı soykırım davasını kazanacak' - 'Ciddi sonuçları olacak'

Saldırılara son verilsin

Divanın İsrail'in soykırım suçu işleyip işlemediği yönünde hüküm vermeden önce, askerî eylemlerin derhal sona erdirilmesi gibi âcil talepler konusunda geçici tedbir kararını açıklaması bekleniyor. Bu konudaki kararın birkaç hafta içinde alınabileceği tahmin ediliyor.

Destek çığ gibi büyüyor

Malezya’nın ardından Endonezya da davayı desteklediğini açıklarken, davaya destek vermek için İngiltere'den, "change.org" sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi katıldı ve katılmaya devam ediyor.

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Gözler adalet divanında

Güney Afrika’nın Gazze Şeridi’nde “soykırım” yaptığı gerekçesiyle İsrail aleyhine Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın görülmesine Perşembe günü başlandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı ilk gün Güney Afrika’nın iddialarını dinledi, Cuma günü(bugün) ise İsrail’in savunmasını dinleyecek. Güney Afrika, 29 Aralık’ta Divan’a yaptığı başvuruda, İsrail’in BM tarafından 1948’de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi’ndeki yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürerek “İsrail’in Gazze’deki Filistin halkına karşı soykırım eylemlerine giriştiği, buna devam ettiği ve bunu daha da sürdürme riskinin bulunduğunu” savunmuştu.

Endonezya’dan da destek

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı ve görülmeye başlanan “soykırım” davasına ülkelerden ve insan hakları kuruluşlarından destek açıklamaları hızla artıyor. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, davaya destek verdiklerine ilişkin açıklamasında, “Ahlaki ve siyasi açıdan Endonezya, Güney Afrika’nın Gazze’de yapıldığı iddia edilen soykırıma karşı harekete geçmesi için ICJ’deki girişimini tamamen desteklemektedir.” ifadesini kullandı.

Umut ışığı olacak

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, 10 Ocak’ta X’ten yaptığı açıklamada, Birliğin, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı davaya tam destek verdiğini belirterek, “Bu saldırgan savaşı durduracak ve Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek adil ve cesur bir karar bekliyoruz. İnsani değerleri her şeyin üstünde tutan bu ilkeli tutumundan dolayı Güney Afrika hükümetine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü, 10 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının Filistinli sivillerin korunmasına yardımcı olabileceği, işgal altındaki Gazze Şeridi’ndeki insani felaketi sona erdirebileceği ve uluslararası adalet için umut ışığı sunabileceği kaydedilerek, Divan’ın vereceği geçici tedbirlerin uygulanmasıyla ölümlerin, yıkımların ve sivil acının engellenebileceği vurgulandı.

Haber Merkezi

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Londra’da da “savaş suçu” soruşturması

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Londra polisinin İsrail’in “savaş suçları” işlediği yönündeki “iddialara” ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi. Haberde, bu konunun İsrail ile İngiltere arasında diplomatik gerginliğe neden olduğu ve İsrail’i olayı protesto etmeye ve bu konulardaki memnuniyetsizliğini dile getirmeye sevk ettiği aktarıldı. Londra polisinin, İngiltere’deki havalimanlarından geçen tanıklara Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları bildirmeleri çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, İngiltere’deki havalimanlarında yolcular için İngilizce, İbranice ve Arapça “İsrail’de veya Filistin Topraklarında bulunduysanız ve terörizm, savaş suçları veya insanlığa karşı suçlara tanık olduysanız veya mağdursanız, durumu Birleşik Krallık polisine bildirebilirsiniz” ifadelerinin yazılı olduğu tabelaların asıldığına dikkati çekildi. Kudüs - aa

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Bir çağrı da San Francisco’dan

ABD’nin California eyaletindeki San Francisco kenti yönetimi, Gazze’de “sürdürülebilir ateşkes çağrısı” yapan karar tasarısını kabul etti. San Francisco Denetim Kurulu, yaptığı oylamada, İsrail’in Gazze’yi işgalinde ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı 8’e 3 oyla kabul edildi. Karar tasarısıyla, Gazze’de “sürdürülebilir” ateşkes çağrısı yapılmasının yanı sıra “Yahudi karşıtı, Filistinli karşıtı ve İslam karşıtı (İslamofobi) ifadeler ve saldırılar” kınandı. Bölgeye insani yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı da yapılan karar tasarısıyla ABD Başkanı Joe Biden hükümeti de ateşkes çağrısı yapmaya davet edildi. San Francisco - aa

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