Gri pasaport skandalı büyüyor

AKP’li belediyeler aracılığıyla ‘gezi’ adı altında yurt dışına insan taşıma işinin bir kaçakçılık şebekesi tarafından Bingöl, Elazığ, Malatya ve Muş’un yanı sıra, Karadeniz’de de gerçekleştiği iddiaları endişelendiriyor.

Devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen gri pasaportun AKP’li belediyelerde farklı amaçlar için kullanılması skandala neden oldu. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz AKP’li belediyeler aracılığıyla ‘gezi’ adı altında yurt dışına insan taşıma işinin bir kaçakçılık şebekesi tarafından Bingöl, Elazığ, Malatya ve Muş’un yanı sıra, Karadeniz’de de gerçekleştiğini yazdı.

Kişi başı 7 bin Euro ödeniyor

“Bingöl’den adını açıklamayan bir vatandaş “2019 yılından beri bu yöreden en az 300 kişi yurtdışı gezisi adı altında Almanya’ya götürüldü” diyor. Gidenler arasında oğlu ve yeğeni de var. Aktardığına göre kaçakçılık şebekesi Bingöl, Elazığ, Muş ve Malatya’nın köylerinden adam topluyor. Firar tarifesi şöyle: Kişi başı 7 bin Euro ödeniyor. Otobüs için de 250’şer Euro… Bir belediye ikna edilerek, hizmet damgalı pasaportlar alındıktan sonra kafile yola çıkıyor. Almanya’ya varınca sen sağ, ben selamet! “Kim organize ediyor?” diye sordum. Tereddüt etmeden cevap verdi: Ersin Kilit!” diye yazan Saymaz, Kilit’in kaçakçılık şebekesinin lideri olduğu iddiasını aktararak “Yalnızca Doğu’da ve Güneydoğu’da değil, Karadeniz’de de adı biliniyor! Örneğin, Ordu’nun 33 bin nüfuslu Korgan ilçesinde” diyerek, burada da yaşanan olayı aktardı.

İdarî yaptırım uygulanacak

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, ilçe belediyeleri tarafından hizmet pasaportu konusunda usûlsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Elazığ’da 3 belediyeye yönelik incelemelerin sürdüğünü söyledi. Belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal alanda bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususî damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerinin ve bu kişilerin buradan dönüş yapmadıklarının iddia edildiğini hatırlatan Yırık, şunları söyledi: “Bu süreçte, bu şekilde anılan 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alâkalı doküman anlamındaki tüm tesbitlerimizi gerçekleştirdik (…) Kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idarî yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlar da yapılacak.”

Devlet imkânlarıyla insan kaçakçılığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP’li belediyeler eliyle yurt dışına götürülen kişiler” hakkında araştırma önergesi verdi. Yeşilyurt Belediyesi’nden yurt dışına gidenlerin listesini açıklayan CHP’li Ağbaba, Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil; Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi belediyelerde de toplu ilticaların yapıldığını ve bu konunun Meclis tarafından araştırılması gerektiğini söyledi. Ağbaba önergesinde, “Almanya’nın değişik şehirlerine vize gerektirmeyen hizmet pasaportu/gri pasaportla yüzlerce insanın Avrupa’ya kaçırıldığı yine basında yer almıştır. Belediye aracılığıyla yurtdışına gönderilen isimler için ilgili devlet kurumlarına gri-hizmet pasaportu alındığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu durum devlet imkânları kullanılarak yurtdışına insan kaçırıldığı iddiasını güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.