"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Hacızade: Tüm sorumluluğu alıyoruz

11 Ocak 2020, Cumartesi 14:13
İran'dan düşürülen uçakla ilgili bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade uçağın cruise füzesi sanıldığı için, kısa menzilli bir füze tarafından vurulduğunu belirtti. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Hacızade, 'keşke ben ölseydim' dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi. Hacızade'nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu.

'Keşke ben ölseydim'

İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti:

"Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları ayayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Keşke ben ölseydim."

İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

Etiketler: İran Devrim Muhafızları
Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • şerif

    11.1.2020 15:02:42

    kendi hava alanındankalkan uçağı takip edememek ve füze sanıp vurmak. Tiyatrocumusunuz siz?

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Basın hürriyetinde geriye gittik

Ukrayna Havayolları, artık İran üzerinde uçmayacak

120 ilâç yok

Ukrayna: İran, bize bütün verileri teslim etti

Trablus’ta eğitime bir hafta ara verildi

İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü

Hacızade: Tüm sorumluluğu alıyoruz

Hamaney, füzeyle düşürülen uçak için soruşturma talimatı verdi

Ankara’da kömür ve yiyecek dağıtımı devri sona eriyor

'Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı'

İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü

BMGK Suriye’ye yardım sevkiyatını uzattı

İdlib'de salgın hastalık riski

Twitter, Hamaney'in hesabını askıya aldı

Firmaların satış beklentisi düştü

Boeing’e 5.4 milyon dolar ceza verildi

Sadio Mane Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

Orman yangınlarının ağır bilançosu

Füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusu Fransa'ya gönderiliyor

Fındık ihracatında rakamlar açıklandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Vatikan’da manidar buluşma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Kampanyamıza ilgi ve katılım artarak sürüyor
Faruk ÇAKIR

Müstehcenlik daha zararlı değil mi?
Risale-i Nur'dan

Ne merak ettim, ne sordum ve ne de bildim
Ahmet BATTAL

Beşerdir şaşar, tabakası düşer
Genel

Seçim için savaş çıkarılıyor
Ali FERŞADOĞLU

Hakikî huzur ve mutluluk nasıl elde edilir?
Cevher İLHAN

Tefrika projelerine karşı…
Genel

Kansere 1 saniyeden az sürede tedavi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.