Hacızade: Tüm sorumluluğu alıyoruz

İran'dan düşürülen uçakla ilgili bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade uçağın cruise füzesi sanıldığı için, kısa menzilli bir füze tarafından vurulduğunu belirtti. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Hacızade, 'keşke ben ölseydim' dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi. Hacızade'nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu. 'Keşke ben ölseydim' İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti: "Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları ayayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Keşke ben ölseydim." İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

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