'Hafter yarın sabaha kadar süre istedi'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ortak basın açıklaması düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: - Rus ortaklarımızlar birlikte gün boyu çalıştık. (Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. - Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi. Bu arada, Sputnik'in ulaştığı taslak metne göre Libyalı taraflar, birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.

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