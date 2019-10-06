Hakların engellenmesi hukuka olan güveni sarsar

Türkiye’de olağanüstü hal (OHAL) uygulandığı dönemde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemeleriyle kamu görevlerinden ihraç edilenlerden oluşan bir grup, Cumartesi günü Ankara’da yasal ve özlük haklarıyla ilgili yeni düzenleme yapılması çağrısında bulunmak amacıyla buluşmayı hedefledi ancak polis müdahalesiyle karşılaştı.

KHK’lılara uygulanan bu yasaklama büyük tepkiye sebep oldu. Son dönemde demokrasi ve insan hakları alanındaki gelişmelere ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken AKP’lilerden Mustafa Yeneroğlu da, KHK’lılara yönelik polis gücüyle yapılan engellemelere tepki gösterdi. AKP İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, “KHK’lıların toplanmasının gerekçesiz yasaklanması hukuken izah edilemez. Hak arama, bunun için toplanma ve protesto etme hakları anayasal haktır ve hukuk devletinin en asgarî teminatıdır! Hukuksuz bir biçimde temel hakların engellenmesi ancak hukuk devletine olan güveni sarsar!” mesajını paylaştı. Yeneroğlu’nun bu mesajı ardından Kur’ân-ı Kerîm’den adalete ilişkin iman edenlere adalete sahip çıkmaları çağrısı yapan bir bölüm paylaşması da göze çarptı.

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