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Haksızlık karşısında sabır tükendi

16 Şubat 2020, Pazar 23:11
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türkleri için önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi” dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı’na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet için Lefkoşa’da yemek verdi. Sputnik’deki habere göre yemeğe, Kuzey Kıbrıs’ın 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

Maraş çürümeye terk edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türklerinin geleceği, refahının gelişmesi, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini belirterek “Türk tarafı, Maraş’ın bir kısmını, 1974 Barış Harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gelmemesine rağmen, kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldı” dedi. Çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Oktay, “Bu süreçte Rum Kesimi Avrupa Birliği’ne alındı. Kıbrıs’ta çözüm için Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadı. Diğer tarafta da Maraş çürümeye terk edildi. Türkiye’nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir” diye konuştu.

‘Türkiye yanımızda’

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı yeni hastanenin BRT’nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.

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Akıncı’dan zamanlama itirazı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kapalı Maraş’ta yapılan “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı toplantının, hedefleri, katılım kapsamı ve zamanlama açısından yanlış olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook üzerinden bugün kapalı Maraş’ta yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler (BM) boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığında tüm tarafların bir araya gelerek, ele alınması üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Akıncı, Kapalı Maraş’ın atıl kalmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti, “Ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan, çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır.” Lefkoşa - aa

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