Halil Uslu’yu dualarla anıyoruz

Yazarlarımızdan Halil Uslu’yu vefatının 7. yılında rahmetle yad ediyoruz.

Yazarlarımızdan Halil Uslu, 1951 yılında Van-Gürpınar’da doğdu, Konya’da ikamet etti. Son 40 yılda çeşitli kültür faaliyetleri içinde ve basın kuruluşlarında görev yaptı. Türkiye’nin bütün bölgelerinde iman hakikatlerini anlattığı, yüzü aşkın konferans ve seminer verdi. “Müjde Peygamberi Efendimiz” (asm), “Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)”, “Bediüzzamandan Çağımıza Müjdeler”, “Şifa Yaprakları”, “Risale-i Nur’da 40 Hadis-i Şerif ve Âlem Çarşısı” kitaplarının yazarıdır. “Bu hizmet bayrak yarışına benzer” Halil Uslu, 21 Temmuz 2015’de Konya’da vefat etti. Kabristanı Konya’daki Üçler Mezarlığı’ndadır. Vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz. İstanbul – Seyhan Şentürk

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