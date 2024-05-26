Halk hayvan katliamına karşı

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre, halkın %78,6’sı sokak hayvanlarının barınaklara alınmasını isterken itlaf edilmesini isteyenlerin oranı sadece yüzde 2,7’de kaldı.

AKP, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının bir ay boyunca hayvan barınaklarında bulunduktan sonra, sahiplenilmeyen hayvanların öldürülmesini öngören bir kanun teklifini Meclis’e sunacağını duyurdu. Bu teklif, muhalefet partileri ve hayvan severler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Metropoll Araştırma’nın sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı araştırmaları kapsamında gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette, “Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti. Araştırmaya göre, halkın %78,6’sı sokak hayvanlarının barınaklara alınması gerektiğini düşünüyor. %16,9’u ise hayvanların sokakta bakılması/beslenmesi gerektiğini savunuyor. Haber Merkezi

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