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27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Soykırımı alkışladılar! İNSANLIK UTANDI!

26 Temmuz 2024, Cuma
Netanyahu’nun ABD kongresinde alkışlarla karşılanması, vicdanları isyan ettiren bir utanç tablosu olarak büyük tepkiyle karşılandı.

“Soykırım suçlusu” - Alkışlarla katliama devam

Gazze’de soykırım başta olmak üzere birçok savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşma yapıp ayakta alkışlanmasına tepki yağdı.

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington’da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu. Netanyahu’nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington’da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi’ni trafiğe kapattı. Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu’nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı’nı protesto için bir araya geldi.

Kongre’ye davet edilmemeliydi

Öte yandan Netanyahu Kongre’de de birçok Demokrat üyenin tepkisini topladı ve 50 civarında Kongre üyesi tarafından boykot edildi. Senatör Bernie Sanders Senatör Sanders, Amerikan MSNBC kanalında katıldığı bir yayında neden Netanyahu’nun konuşmasını protesto ettiğini anlattı. Sanders, “Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre’ye davet edilmemeliydi” dedi.  Sanders, “İlk kez Amerikan tarihinde bir savaş suçlusu böyle onurlandırıldı” ifadelerini kullandı. Önceki dönemde Temsilciler Meclisi başkanlığını yapan Demokrat vekil Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya yüklendi. Pelosi, yaptığı açıklamada, “Binyamin Netanyahu’nun bugün Kongre’deki sunumu, ABD Kongresine hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı” yorumunu yaptı.

‘Hükümetimiz soykırımın suç ortağı’

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi olan Rashida Tlaib de X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, “Ben de oradaydım ve bu iğrençti.” ifadesiyle tepkisini gösterdi. Tlaib’in, Netanyahu’nun konuşması boyunca elinde tuttuğu “savaş suçlusu” yazan küçük bir pankart da zaman zaman kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük destek topladı. Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da Netanyahu’nun konuşmasına yönelik tepkisini, “Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum. Kendi hükümetimiz bu soykırımın her adımına aktif olarak suç ortağı oluyor” sözleriyle gösterdi.

Davutoğlu: Utanç vesikası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu: “Barbar İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 40 bin masum ve sivil Filistinli kardeşimizi şehit etmiş, 90 bin kişiyi de yaralamıştır. Tüm bu olanlar uluslararası kamuoyunun gözü önünde yaşanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD’de ayakta, alkışlarla karşılanması kabul edilemez bir durumdur. Siyonist bazı grupların etkisi altında kalan ABD Kongresi’nin bu tutumu tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir. Tüm bunlara karşın, bu katliama tepki göstererek sessiz kalmayan ABD Kongre üyeleri, katliamın durdurulması için günlerdir protesto gösterileri düzenleyen ABD kamuoyunun gerçek tepkisini ortaya koymaktadır.”

Alkışlar eşliğinde katliama devam

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail askerlerinin ayrıca 50’den fazla noktada altyapıyı yok ettiğini paylaşıldı.

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