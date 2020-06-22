Halkın Meclisten birinci talebi adalet

Meclis bünyesinde kurulan Dilekçe Komisyonuna şahsî olarak başvurabilen halkın en çok adalet talep ettiği ortaya çıktı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 24, 25, 26 ve 27’nci dönemlere ait yasama faaliyetleri ile ilgili kurumların çalışmalarını sordu.

İnsanların Dilekçe Komisyonu’na hangi konularda şikâyet ettiğini, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun en çok hangi konularda hak ihlâlleri konusunu ele aldığını ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na hangi başvuruların yapıl- dığını sordu. Gergerlioğlu’na 3 kurumdan da detaylı cevaplar geldi. 4 döneme ait verilen cevaplarda ülkemizde hak ihlallerinin giderek arttığı cezaevlerinde sorunların yaşandığı, insanların âdil yargılanma taleplerinde ısrarcı olduğu ve kadınların ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz kaldığı raporda detaylı anlatıldı. İnsanların taleplerini doğrudan ilettiği Dilekçe Komisyonu’na en fazla adalet ve güvenlik konularında başvuru yapıldı. Komisyon başkanlığı konuyla ilgili 27’nci dönemde 13 bin 910 başvuru yapıldığını, 86 başvurunun da milletvekillerinden geldiğini açıkladı.

İyileştirilmesi gereken cezaevi sorunları

Gazete Duvar’ın haberine göre, cezaevlerinde kalan mahpusların yaşadıkları sorunlar her dönem ilk sırada yer aldı. Gergerlioğlu’na verilen cevapta, komisyonların raporları ışığında iyileştirilmesi gereken konulara da yer verildi. Buna göre iyileştirilmesi gereken konular şöyle: “Kapasitenin üzerine tutuklu ve hükümlü bulunmasından kaynaklı yaşanılan sorunlar. Sağlık hizmetine ulaşmada yaşanılan sorunlar. Bazı binaların eski olmasından kaynaklı tesisat ve ısınma sorunu. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarının doluluğu sebebiyle ailelerine yakın ceza infaz kurumlarına nakillerinin gerçekleştirilmemesinden kaynaklı sorunlar. Ceza infaz kurumlarında anneleriyle beraber kalan çocukların sosyal hayata adapte edilmelerine yönelik sorunlar.