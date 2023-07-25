Havalimanı kira borçları neden 2043’e ertelendi?

İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin iddialar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından teyit edildi. Buna göre; İstanbul İGA Havalimanı’nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiği belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in KİT Komisyonu’nda İstanbul Havalimanı’nın kira borçlarının ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorusunu yazılı olarak cevaplayan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Görevli şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ödemelerinden 1 milyar 195 milyon avro tutarındaki kısmının ötelenmesine, ötelenen kira bedellerine Hazine Müsteşarlığınca belirlenen uzun vadeli Eurobond üzerinden hesaplanacak faizin yansıtılarak KDV’si ile birlikte işletme süresinin 24’üncü ve 25’inci yılları olan 2042 ve 2043 yılı kira ödemeleri ile birlikte ödemesine karar verilmiştir” dedi. Haber Merkezi

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