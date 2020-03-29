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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Havalimanı ve otogarlar boşaldı

29 Mart 2020, Pazar 21:00
Koronavirüs nedeniyle Türkiye çapında otogarlara otobüs giriş çıkışlarının yasaklanması ve uçak bilet satışlarına ara verilmesiyle birçok şehirde otogarlar boşaldı, havalimanları sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iç hat uçak biletlerinin satışlarına geçici süreyle ara verilmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı’nda sessizlik hakim oldu. Aylık ortalama bir milyonu aşkın yolcunun gelip geçtiği Esenboğa Havalimanı, koronavirüs tedbirlerinin artırılması nedeniyle hareketsiz günler yaşıyor. İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar uyarınca, Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda ve Üsküdar’daki Harem Otogarı’nda otobüs giriş çıkışları yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının kararını, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’ndaki otobüs firmalarına gün boyu tebliğ etti. Bu arada, İstanbul ‘dan ayrılmak isteyen bazı vatandaşların otogardaki bekleyişi sürüyor. Otobüs firmalarının bazıları kepenk indirirken, bazıları “Bilet satışımız yoktur.” şeklinde yazı asarak gelen yolcuları geri çeviriyor. İstanbul Valiliği, bu süreçte tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların, kaymakamlık izni ile seyahat edebileceğini duyurmuştu. 

İstanbul otogarı en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul’da tedbirler kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı tarihinin en sakin günlerinden birini yaşadı. Otogarda tüm peronlar boş kalırken, otobüslerin park alanlarında da az sayıda aracın beklemesi dikkat çekti. Otogar çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında polis tarafından özel izinle çıkan otobüsler denetlenirken, polis ekipleri otogar içerisinde de kontrollerine devam ediyor. Öte yandan Denizli ve Mersin’de de koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan yeni önlemlerin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali boş kaldı.

Parklar, sahiller de boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile  hafta sonları, vatandaşların sahil bölgeleri, mesire, orman, park ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerinin yasaklanmıştı. Hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında “Evde kal” çağrısının ve son yayınlanan kısıtlama kararlarının ardından İstanbul başta olmak üzere önlemler geçerli olduğu illerde park ve sahillerde alışıla gelmiş kalabalıklar yerini sakinliğe bıraktı. Birçok şehirde işlek cadde ve sokaklar da boşaldı. Bu sokaklardaki işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görülürken bazı gıda işletmeleri ise paket servis yoluyla müşterilerine hizmet veriyor. Kurallara genel olarak uyan insanlar market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

AA

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