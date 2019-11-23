HDP'den erken seçim açıklaması

AKP- MHP iktidarının yıkım aşamasına gelindiğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Niye geri çekilelim, üzerine gidelim. Bu iktidardan kimse memnun değil” diyerek seçim çağrısını yineledi.
HDP kurmayları erken seçimi “muhalifler için fırsat” olarak değerlendirirken, iktidarın meşruiyetini kaybettiğini ve çoğunluğu yitirdiğini düşünüyor. Seçime gittiğinde iktidarın kaybedeceğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, açıkladıkları deklarasyon, “Üçüncü Yol” siyaseti, “erken seçim” çağrısı, muhalefetin birlikteliği ve iktidarın meşruiyeti konularında açıklama yaptı.