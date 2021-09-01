İKTİDARIN SOSYAL MEDYAYI ZAPT U RAPT ALTINA ALMAK İÇİN GÜNDEME GETİRMEYE HAZIRLANDIĞI YENİ DÜZENLEMEYE TEPKİLER DEVAM EDİYOR: SEÇİM SÜRECİNDE MUHALİF GÖRÜŞLÜ HERKESİ SİNDİRİP SUSTURMAK İSTİYORLAR. AMA BUNLAR “BOŞ İŞLER.”

YAPILANLAR YETMEZMİŞ GİBİ

Prof. Dr. Yaman Akdeniz: Yapılanlar yetmezmiş gibi tekrardan yetkiler genişletilecek, yeni suç tipleri üretilecek, internet ve sosyal medya daha fazla kontrol altına alınacak.

Bütün bunlar, AKP'nin bir sonraki seçim hazırlığı olarak değerlendirilebilir. Amaç, başta medya olmak üzere muhalif görüşlü herkesi sindirmek.

YENİ BİR SANSÜR YASASI

İYİ Partili Bahadır Erdem: Yeni bir sansür yasası. Yalan haber, dezenformasyon yapanları 1 yıldan 5 yıla kadar cezalandıracakmış. Bunlar, hiçbir surette hukukun tanımlayabildiği kavramlar değil.

Kime göre dezenformasyon? Bunun bir tek amacı var. Bütün muhalif fikirleri sosyal medyada susturmak.

KULLANIM YERALTINA İNER

BİLİŞİM Uzmanı Füsun Sarp Nebil: 2007’den beri devamlı düzenleme çıkarıyorlar. Şimdi de hapis ve para cezaları ile birşeyler yapmaya uğraşacakları anlaşılıyor.

Ama bu ancak sosyal medya kullanımını yeraltına indirir. Takma isimler artar ya da göremedikleri ortamlarda insanlar tepki gösterir. Boş işler.

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Hedef herkesi susturmak

Uzmanlar, iktidarın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili, “Amaç, başta muhalif görüşlü medya olmak üzere muhalif görüşlü herkesi susturmak ve sindirmek olacak” diyor.

AKP, yeni bir internet düzenlemesine hazırlanıyor. Avrupa ülkelerinin örnek alındığı düzenleme ile ‘dezenformasyon’ ve ‘yalan haberin’ hapisle cezalandırılacağı ifade ediliyor. “Dezenformasyonun nasıl ve neye göre tanımlanacağı” sorusuna dikkat çeken Prof. Dr. Yaman Akdeniz, çalışmayı, “Yeni ve ne olduğu belirsiz bir suç oluşturup muhalif basını ve kişileri susturarak ve sindirerek gelecek seçimlere hazırlanmak” olarak özetliyor. Füsun Sarp Nebil ise “düzenlemenin sosyal medya kullanımını yer altına indireceğine” dikkat çekiyor. Muhalefet, “dezenformasyonla mücadele olarak” tanımlanan amacın “bahane” olduğunu vurgularken; AKP, düzenlemenin “yasaklama, sansür ve ceza düzenlemesi olmayacağını” savunuyor.

İnternet ve sosyal medya daha fazla kontrol edilecek

“2020 sonu itibarı ile Türkiye’den 467.011 web sitesi, 764 farklı kurum (mahkemeler ve yetkili kurumlar) tarafından verilen 408.808 farklı kararla erişim engeli getirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaman Akdeniz, şunları söyledi: “RTÜK’e yetki 2018 yılında verildi ve ilgili yönetmelik 2019 yılında yürürlüğe girdikten sonra bu yeni yetkisini kullanmaya başladı. 5651 sayılı Kanun’da ise en son Temmuz 2020’de köklü değişiklikler yapıldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi tekrardan bu yetkiler genişletilecek, yeni suç tipleri yaratılacak ve internet ve sosyal medya daha fazla kontrol altına alınacak. Tüm bunlar, ancak AKP’nin bir sonraki seçim hazırlığı olarak değerlendirilebilir. Seçim sürecinde ise amaç, başta muhalif görüşlü medya olmak üzere muhalif görüşlü herkesi susturmak ve sindirmek olacak.”

Yeni bir sansür yasası hazırlığı

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, yasal düzenleme çalışmasını, “yeni bir sansür yasası hazırlığı” olarak değerlendirdi. Erdem, şunları söyledi: “Yalan haber veya dezenformasyon yapanları, yayanları 1 yıldan 5 yıla kadar cezalandıracakmış. Bu kavramlar, hiçbir surette hukukun tanımlayabildiği kavramlar değil. Kime göre dezenformasyon? Bunun bir tek amacı var. Bütün muhalif görüşleri, tüm muhalif fikirleri sosyal medyada, Twitter’da, Instagram’da, internette susturmak. Sosyal medya olmasa bu ülkenin, bu milletin yapılan kötülüklerden, hukuksuzluklardan, yanlışlardan hiçbir surette haberinin olması mümkün değil. Kim verecek bu haberleri, yandaş medya mı?” Ankara - Anka

Düzenlemelerle önünü kesmeye çalışıyorlar

Bilişim ve internet sektörü uzmanı Füsun Sarp Nebil ise şu değerlendirmeleri yaptı: “AKP’nin yapmayı planladığı nedir? İktidara geldiği andan itibaren, yaptıkları kötü ya da beceriksiz icraatlerin ya da bu icraatlere gelen eleştirilerin halka ulaşmasının önünü kesmek için adım adım medyayı ele geçiren bir parti oldu. İnternet ve sosyal medyayı ise global olduğu için bunu ele geçiremiyorlar. Bunun yerine düzenlemelerle önünü kesmeye uğraşıyorlar. Tabiî ilk yaptıkları, internetin fiber olarak yayılımını engellemek. Bu da bir sansür. Ama onun dışında 2007’den bu yana devamlı düzenleme çıkarıyorlar. Daha geçen sene yeni bir düzenleme yaptılar güya. Peki neden yeniden çıkarıyorlar? Çünkü kendilerine göre bir şey yapmaya uğraşıyorlar. Bu da ters tepiyor. Şimdi baktığımızda, ‘hapis cezaları’ ve ‘para cezaları’ ile bir şeyler yapmaya uğraşacakları anlaşılıyor. Ama bu ancak sosyal medya kullanımını yeraltına indirmeye yarar. Yani bu sefer takma isimler artacak ya da göremedikleri ortamlarda insanlar tepki gösterecek. Özeti ‘boş işler bunlar.”