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2 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

HES kodu uygulaması kaldırıldı, açık havada maske yok, kapalı ortamda 'havalandırma' şartı

02 Mart 2022, Çarşamba 19:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil." dedi.

Bakan Koca şunları kaydeti: 

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak." diye konuştu.

Bakan Koca, "Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca şunları belirtti:

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."

AA

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