Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

TEK ADAM REJİMİ, KEYFî VE TUTARSIZ KARARLARIYLA EKONOMİYİ DE BU HALE GETİREN CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARDAN HESAP SORULMASINA İMKĀN VERMİYOR.

Yöneticilere hesap sorulabilseydi krizler olmazdı

DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI AV. MEHMET GÜN, “EĞER YARGI, YÖNETİCİ KESİME ÖZGÜRCE HESAP SORABİLİR OLSAYDI BU GÜNLERDE ACISINI ÇEKTİĞİMİZ EKONOMİK SORUNLAR ORTAYA ÇIKMAZDI” DEDİ.

Daha İyi Yargı Derneği’nin, “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu iş ve hukuk dünyasına anlatmak için başlattığı “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları”nın 17’ncisi, 25 Haziran 2024 Salı günü Trabzon’da gerçekleşti. Önceki Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları, sırası ile Denizli, İzmir, Bursa, Mersin, Edirne, İstanbul, Hatay, Kayseri, Çanakkale, Gaziantep, Konya, Antalya, Diyarbakır, Van, Adana ve Tekirdağ’daydı.

“Sürdürülebilir Büyüme İçin Daha İyi Yargı” başlıklı Trabzon buluşmasının açılışında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) Başkanı Samet Aktaş, Trabzon Barosu Başkanı Av. Duygu Keleş Aydın, Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Başkanı Tayfun Denizer, Trabzon Sanayi ve Girişimci İşadamları Derneği (TSGİAD) Başkanı Aziz Baş konuştu. Ardından, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay, Türkiye ekonomisine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

“Hukuk olmazsa yolsuzluk hâkim olur”

Yapılan yazılı açıklamaya göre Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün toplantıda şunları söyledi: “İtibar, verilen söz ve taahhütleri yerine getirerek ve getirileceğine itimat oluşturarak kazanılır. Esnafın, tüccarın, iş insanlarının, çalışanların, tedarikçilerin ve ekonominin diğer aktörlerinin itibarı hukuka bağlıdır! Bunun için yargının hukuk kurallarını herkese karşı her zaman, bağımsız ve tarafsız olarak işletebilmesi, yani görevini yapacağına dair güven oluşturması ve itibar kazanması gerekir. Ekonomik itibar, bağımsız yargı ile kazanılır. Yolsuzluk olan yerde refah azalır. Yargının görevini yapamadığı, yönetici kesime hesap soramadığı ülkelerde hukukun üstünlüğü aksar. Hukukun üstünlüğü ve adalet aksadığında, ülkeye yolsuzluk hâkim olur. Üretim azalır, ekonomi kötüleşir ve milli gelir düşer.”

“Asrın fırsatını yakalayalım”

Sürdürülebilir kalkınmanın bağımsız yargı ve onun sağlayacağı hukukun üstünlüğü ile mümkün olabileceğini belirten Av. Mehmet Gün, Daha İyi Yargı Derneği’nin geliştirdiği, yargı sorunlarına bütünleşik bir çözüm önerisi getiren “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu”nu yurt çapında düzenledikleri “Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları” ile iş ve hukuk dünyasına tanıttıklarını vurgulayarak, “Bu çözümler gerçekleştirildiğinde Türkiye’nin kişi başı milli geliri kısa zamanda dört-beş katına çıkarılabilir. Türkiye, dünyanın ileri hukuk devleti ve demokrasileri arasına kolayca girebilir. İş dünyası ve hukukçuları, asrın fırsatını yakalayarak Türkiye’yi kısa sürede dünyanın en ileri devletleri arasına girmesi için bu çözümlerin hayata geçirmeyi talep etmeye ve destek vermeye davet ediyorum” dedi.

“Yargı hesap sorabilseydi”

Av. Mehmet Gün şu değerlendir de dile getirdi: “Son yıllarda ekonomi yönetimi, akla, bilime ve gerçeklere aykırı olarak Türkiye’yi, dünyanın en pahalı ekonomi deneyine soktu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatistiklerine itimat ciddi şekilde erozyona uğradı, ekonomik kararlar sağlıklı bilgi olmadan verilir oldu. Bunların sonucu, iş dünyası önünü göremiyor, uzun vadeli hesap ve yatırım yapamıyor. Yurtiçinde yerleşikler bile uzun vadeli yatırımlarını başka ülkelere kaydırıyor. Ne yönetimin dünyanın en pahalı ekonomik deneyini yapmasına engel olabildik ne de ekonomi yönetimindeki ve yargıdaki görevini ihmal ve ihlal eden görevlilere hesap sorabiliyoruz! Keyfi, tutarsız ve öngörülemez makro kararlarla ekonomik istikrarı bozan cumhurbaşkanı ve bakanları hukuken sorumlu tutmak da fiili olarak imkânsız. Yöneticilere hesap soramayan yargı, kendi mensuplarına da hesap soramıyor. Yargı siyasetin bir enstrümanı haline gelmiş, siyasallaşmış ve siyasi saiklerle karar verebilir, siyasiler yargılamalara etki edebilir hale geldi. Ekonomimizi güçlendirmek için bu acı gerçekle mutlaka ve samimi olarak yüzleşmek zorundayız. Eğer yargı, yürütme gücünü hukukla sınırlandırabiliyor, makro ekonomik karar alan yönetici kesime özgürce hesap sorabilir olsaydı, yöneticiler keyfi ve hatalı kararlar alamazlardı! Yargı, doğal görevini yapabilseydi bu günlerde acısını çektiğimiz ekonomik sorunlar ortaya çıkmazdı.”

Sedat Serdar - Seyhan Şentürk - Yeni Asya - İstanbul