Hesap yapan, tarihin cöplüğüne gider

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, darbelerin faturasını hep milletin ödediğinin altını çizerek, bu milletin darbe üzerinden siyasÎ hesaplar yapanları tarihin çöplüğüne göndereceğini söyledi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 27 Mayıs’ın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Uysal 1960 Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu görüşleri dile getirdi: “Bir tarafından, ülkenin demokrasi ve hürriyetler üzerine sarf ettiği bir buçuk asırlık çabanın çalınması, bir tarafından ise siyasetin meşruiyetine dair algıları değiştirmiş olması nedeniyle çok boyutlu bir organize kötülüktür 27 Mayıs. Yalnız bu ülke ve uyrukları için, dahası cumhuriyet ile birlikte bulunduğumuz coğrafya için umut olmuş, halis bir niyetin maruz kaldığı değil, doğrudan insanımızın maruz kaldığı bir cürüm hareketidir 1960 Darbesi.”

Psikolojik travmaya sebep oldu

“27 Mayıs, uzunca bir dönem sadece siyasal çıkarımlarla değerlendirilmiştir” diyen Uysal şöyle devam etti: “Ancak bugüne, yakın geçmişte yaşadığımız siyasî bunalımlara baktığımızda, bir psikolojik travmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır. Çoğunlukçuluğa karşı tek tipçiliği savunan ve kendi iradesini üstün bilen kesimler için bir kötü misaldir 27 Mayıs. Ekonomik ve sosyal alanda da uzunca bir süre hissedilen etkileri bakımından bu darbenin “ayrıca” bir ekonomik darbe olduğu, ülkemizin kapasite kullanımının en yüksek seviyede seyrettiği, sosyal sermayesinin fark edilebilir derecede arttığı, üretim kabiliyetinin katlandığı bir dönemde cereyan etmesi dolayısıyla oldukça şeffaftır. Cumhuriyet ile millî mücadele dönemi ile insan yetiştirmeye başlayan ve her alanda sahiden “yerli ve millî” girdileri kullanmaya başlayan milletimizin, 1950’den itibaren başlattığı “atılım” mücadelesine, yeni bir millî mücadeleye karşı girişilmiş olduğu açıktır.”

Daha fazla demokrasi ve adalet

Darbelere karşı en önemli mücadele yolunun demokrasi ve adaletle olacağını söyleyen Uysal: “Siyasî etki kabiliyetinden yoksun, demokratik siyasî mücadele maharetine sahip olmayan kesimlerin zaten hazır olan zihnine zerk edilmiş bir zehirdir. Her daim belirttiğimiz üzere darbelerle mücadelenin yolu daha fazla demokrasi ve işler bir adalet mekanizmasıdır. Bugün yeniden adını bizler için gereksiz ve yakışıksız, ancak anlaşıldığı üzere birileri için “gerekli” biçimde duyduğumuz, sözlüklerden dahi silmek istediğiniz “darbe” sözü, yalnız icrası, ifası ile sonuç vermemektedir. Bu sözün, hangi gerekçeyle anılarsa anılsın ülkenin, toplumun güven ve huzuruna halel getirdiği, anmanın dahi bir kötü amaca hizmet ettiği bilinmeli ve görülmelidir. Darbelerin mağduriyetini, maliyetini milletçe ödemiş olmanın bilinci ile bundan medet umanlara tavsiyemiz, bu kavram üzerinden siyasal mühendislik yapmayı bırakmalarıdır. Aksi halde bu millet bu hesabı yapanları tarihin çöplerle dolu hafriyatının içine gönderecektir” dedi.

Darbecileri lanetliyoruz

1960’taki suç şebekesini bir kez lânetleyen Uysal, “Başta partimizin kıymetli isimleri, darbenin gerçekten mağduru olmuş abide şahsiyetlerini rahmetle anıyor, çelikten bir irade ile darbeci çeteyi yok varsaymış 3. Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Celal Bayar’ı, darbecilere karşı verdikleri millî mücadelede milleti için korkmadan şehadete yürüyen Başbakanımız Ali Adnan Menderes’i ve aziz bakanları Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı şükranla, minnetle ve rahmet duâları ile anıyorum” şeklinde konuştu. Ankara