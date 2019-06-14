"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

'Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız'

14 Haziran 2019, Cuma 11:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

S-400'e ilişkin son gelişmeler

S-400'ler konusunda hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi.

"ABD'nin olası yaptırımlarına karşı atacak karşı adımlarımız var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarına ilişkin, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var." diye konuştu.

"Rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyiz"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de Rusya'nın rejime söz geçiremiyoruz mazeretini kabul edemeyeceklerini ifade etti.

"Suudi Arabistan Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden bağımsız tutmuyor"

"Kaşıkçı olayını biz Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimizden bağımsız tutuyoruz ama onlar çok bağımsız tutmuyor." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Kral Selman'ı bayramda araması bizim (açımızdan) Suudi Arabistan'la ikili düzeyde hiçbir problemimiz olmadığının göstergesidir."

"Umman Körfezi'ndeki gerginlik konusunda ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım"

Çavuşoğlu, Umman Körfezi'ndeki gerginlik konusunda ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran yaptırımlarıyla ilgili Çavuşoğlu, INSTEX gibi bir mekanizmaya dahil olmak için AB ve İran'la görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

"Sondaj gemilerimizi gönderince paniklediler"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin, "Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler." dedi.

"ABD'nin Kudüs konusunda attığı adımların bir faydasını görmedik"

ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmediklerini, ABD taraf tutuğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değil. Her şeyin paraya değişileceğinin Filistin ve Kudüs meselesinde işlemeyeceğini ABD ve İsrail'in anlaması gerekiyor."

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi gündemde değil"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin şu anda gündemde olmadığını ifade etti.

AA

Etiketler: s-400
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japon tankerlerine yönelik saldırı hakkında yeni iddia

    2,5 milyon adayın zorlu YKS maratonu başlıyor

    'Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız'

    Cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu

    MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması

    'Darbe girişiminden çok daha fazlası var'

    ABD'li yetkililer: Ailelere karşı pişmanlık duyuyoruz

    ABD: İran ile savaş ne menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır

    Rus polisi Türkiye'de de tatil yapabilecek

    Teröristten tepki çeken savunma!

    İdlib’de neler oluyor?

    Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım

    ABD, İran'ı petrol tankerlerine saldırmakla suçladı

    BM'den İdlib açıklaması

    'Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldı' doğrulandı

    İmamoğlu'ndan 'Ortak yayının geliri faydalı kurumlara gitsin' çağrısı

    Putin: ABD ile ilişkilerimiz kötüleşiyor

    Çin, Doğu Türkistan'da mezarları da yıkıyor

    İbrahim Kalın: İdlib'de yaşananlar endişe verici

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP niye inişte?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci savcıya kefen göstermek...
    Genel

    Ahmet Davutoğlu: Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım
    Risale-i Nur'dan

    Mülk Allah’ındır, sende emaneten duruyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “VIP krizi” ile uğraşırken…
    Genel

    İdlib’de neler oluyor?
    Genel

    Teröristten tepki çeken savunma!
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’da kadın ve hukuk
    İnci Karaman

    Totti’nin karne itirafı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.