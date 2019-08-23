Hukuksuzluk devletin altını oyar

AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polis müdahalesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz, çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar” dedi.

AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepkiler üzerine açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Mustafa Yeneroğlu, “Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz, çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşrû kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar. Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir” ifadelerini kullandı.

Polisimiz gücünü hukuktan alır

“Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşrû gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez” diyen Yeneroğlu, şöyle devam etti: “Polisimiz gücünü silâhından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır.”

İstanbul – Yeni Asya