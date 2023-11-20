Hukuksuzluk kaçırıyor

Gazeteci Fatih Altaylı büyük uluslararası firmaların Türkiye ile iş yapmak istemediğine dikkat çekti. Altaylı şunları söyledi:

“Volkswagen Türkiye’de üretim yapmak için dev bir fabrika kuracaktı, sonra aniden hiç nedensiz bir şekilde VW yatırımdan vazgeçti. Honda, İzmit’teki fabrikasını kapadı, kapamakla kalmadı, fabrikayı da içindekilerle birlikte sattı ve Türkiye’yi terk edip gitti. Ford, Türkiye’ye yapacağını açıkladığı 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçtiğini bir süre önce açıkladı. Dün de Türkiye’de 112 yıldır faaliyette bulunan BP, Türkiye’de yatırımlarını ölmüş eşek fiyatına satarak Türkiye’yi terk etti. Birkaç yıl önce Londra’da bir “charity” yemeğinde tanıştığım bir beyefendiden “Biz Türkiye’de iş yapmaya alışkınız ama hukuksuzluk nedeniyle kendimizi güvensiz hissettiğimiz bir dönem yaşamamıştık” yanıtını almıştım. Bu kadar çok yabancı firmanın, böylesine peş peşe Türkiye’den çıkması hiç ama hiç hayra delalet değildir. Sermayeye ‘Giden gider kalan sağlar bizimdir’ diyemezsiniz. Dediğiniz zaman bir de bakarsınız ki elinizde hiç sağ kalmamış!”