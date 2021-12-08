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9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

08 Aralık 2021, Çarşamba 23:13
DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalar Başkanı Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Demokratik hukuk devletinden uzaklaştıkça, millet olarak fakirleşiyoruz” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalar Başkanı Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi hakkında Meclis Genel Kurulu’nda konuştu. Yeneroğlu, “Bugün bırakın anayasal bir devlet olmayı, anayasalı bir devlet olma iddiasının dahi can çekiştiği bir ülkeyiz. İktidar kuvvetler ayrılığını reddetmekte, Cumhurbaşkanı Anayasa’ya aykırı olarak tüm gücü elinde toplamış, ‘Devlet benim’ anlayışı ile hem yürütme hem yasama hem de yargı konumunda. Anayasal bir devlette, devlet gücü hukukla sınırlıdır. Bizde ise iktidar, Anayasayı ayak bağı olarak görmekte, yetkisiz ve sınırsız güç kullanmaktadır” diye konuştu. Hak ve özgürlüklerin bekçisi olan Anayasa Mahkemesi’nin iktidar ve ortağı tarafından sürekli taciz edildiğini öne süren Yeneroğlu, “Kararları reddedilen Mahkeme’nin kapatılması ya da yetkilerinin kısıtlanması tehditleri artık olağanlaşmıştır. İktidar ortağı hukuk devleti anlayışından o kadar kopmuş ki Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını terörle mücadelenin gereği olarak tanımlıyor” dedi.

İktidar yargıyı kendisine bağladı

Yeneroğlu, iktidarın hukuksuzluğu ve hesapsızlığı sebebiyle bütçenin daha Genel Kurul’da görüşmeler başlamadan kadük olduğunu belirterek, “Tek amacımız tüm vatandaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesidir. Adaletsizliklerin son bulmasıdır. İnsan onurunu korumayı ve yüceltmeyi varlık sebebi kabul eden özgürlükçü bir devlet anlayışını tesis etmektir” şeklinde konuştu. Devleti, taahhütlerini yerine getirmeye zorlayan en temel aygıtın bağımsız yargı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “Bizde iktidar, yargıyı bizzat kendisine bağlamıştır. Herkesi tehdit eden, baskıcı otoriter bir anlayış ile kişilerin ceza yaptırımları aracılığıyla ezildiği, kurumların itibarsızlaştırıldığı, yargı kararlarının uygulanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Demokratik hukuk devletinden uzaklaştıkça, millet olarak fakirleşiyoruz” diye konuştu.

Üçüncü dünya ülkeleriyle aynı kategorideyiz 

Türkiye’nin Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 128 ülke arasında 117. sıraya gerilediğini hatırlatan Yeneroğlu şunları söyledi: “Uluslar arası demokrasi endekslerinde en gerilere düştük; Benin, Gambia ve Haiti gibi üçüncü dünya ülkeleriyle aynı kategorideyiz. Anayasa Mahkemesi’nin istatistiklerine göre, 2012-2021 yılları arasında esastan incelenen bireysel başvuruların % 94,8’i hakkında ihlâl kararı verilmiştir. Bu bile bize, ben dahil hepimize utanç vesilesi olarak yeter. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2020 yılı istatistiklerinde Türkiye 47 ülke arasında hak ihlâllerinde ikinci sıradadır. Geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Anayasamızın gereği olan AİHM’in kararlarının uygulanmasını iktidarın engellemesi nedeniyle başlattığı ihlal prosedürü ile hukuksuzluk karnemize bir utanç daha eklemiş olduk.” 

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